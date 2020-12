Einbruch in 33 Sportheime und Bierkeller: Polizei schnappt Bande

Die Polizei hat eine Einbrecherbande gefasst, die für Einbrüche in 33 Bierkeller und Sportheime im Landkreis Bamberg verantwortlich sein soll. Wie die Polizei erst jetzt meldet, wurden bereits vor zwei Tagen bei Hausdurchsuchungen sechs Tatverdächtige festgenommen.

Einbrecher klauen Geld, Schnaps, Zigaretten und Fernseher

Die Täter hatten zwischen Oktober und Dezember Türen und Fenster der Gebäude mit teils roher Gewalt aufgebrochen und Bargeld, Spirituosen, Zigaretten, Fernseher und Werkzeuge geklaut. In weniger als drei Monaten sollen die Täter so Waren im Wert von mehr als 10.000 Euro erbeutet haben. Den Sachschaden an den Gebäuden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Mit Waffen auf Beutezug durch Bierkeller und Sportheime

In den Wohnungen der Personen und in einer Lagerhalle fanden die Ermittler nun jede Menge Tatwerkzeug und einen Großteil der Beute wieder. Dabei wurden auch diverse Schreckschuss- und Gasdruckwaffen, sowie Messer und ein Baseballschläger sichergestellt. Weil sie weitere Einbrüche verübt haben sollen, wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, werden der Bande insgesamt 50 Straftaten vorgeworfen. Gegen fünf Männer und eine Frau wurde Haftbefehl erlassen. Während zwei von ihnen mittlerweile in Untersuchungshaft sitzen, befinden sich vier der mutmaßlichen Einbrecher gegen Auflagen wieder auf freiem Fuß.