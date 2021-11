18.11.2021, 09:27 Uhr

Einbrecherbande vor Gericht: 24 Häuser und Wohnungen geknackt

24 Mal sind sie in den vergangenen Monaten in Häuser und Wohnungen in Mittelfranken eingestiegen. Die Beute: Schmuck, Geld und Fernsehgeräte im Wert von 130.000 Euro: Doch am Ende wurde die Einbrecherbande geschnappt und steht jetzt vor Gericht.