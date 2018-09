Einbrecherbande in München vor Gericht

Die Liste der Orte, in denen die Bande ihre Einbrüche verübt haben soll, ist lang. Traunstein, Ebersberg, Kiefersfelden, Brannenburg, Putzbrunn, Allershausen, Kösching, München, Günzburg, Mering, Augsburg, Friedberg, Landshut – mehr als 30 Fälle hat die Staatsanwaltschaft zusammengetragen. Der oder die Täter sollen in wechselnder Besetzung und zum Teil auch mit Hilfe noch weiterer Kumpanen Terrassentüren aufgehebelt oder Fenster eingeschlagen haben, um in die Häuser zu gelangen.

Essig und WC-Reiniger, um Spuren zu verwischen

Laut Staatsanwaltschaft haben sie Schmuck, Uhren, teure Schuhe und Kleidungsstücke, Bargeld, wertvolle Münzen, Champagner und in einem Fall auch eine Waffe gestohlen. Um ihre Spuren zu verwischen, sollen sie danach an den jeweiligen Tatorten Flüssigkeiten wie WC-Reiniger oder Essig verschüttet haben. Die Männer sind zwischen 27 und 36 Jahre alt, zwei sollen ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland gewesen sein und sind auch deshalb angeklagt.