Einbrecher zerstören Orgel in Wallfahrtskirche in Batzhausen

Unbekannte haben in die Wallfahrtskirche "Maria Hilf" in Batzhausen in der Gemeinde Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz eingebrochen. Die Einbrecher haben dabei großen Schaden angerichtet. "Da blutet einem das Herz", sagte eine Mitarbeiterin des zuständigen Pfarrbüros am Montag.

Orgel wurde wohl zerstört

Die Einbrecher klauten 30 Orgelpfeifen und 16 vergoldete Kerzenständer. Die Polizei schätzt den Beuteschaden auf rund 24.000 Euro. Noch größer ist jedoch der Sachschaden. Durch das Aufbrechen der Türen und das Herausreißen der Orgelpfeifen dürfte sich dieser auf bis zu 40.000 Euro summieren, so ein Sprecher der Polizei Parsberg. Die Orgel wurde vermutlich nicht nur beschädigt, sondern zerstört. Ein Spezialist sei beauftragt, sich das Instrument anzusehen, sagte ein Mitarbeiterin des Pfarrbüros. Ob sie repariert werden kann, sei unklar.

Vermutung: Täter haben es auf das Metall abgesehen

Die Ermittler vermuten, dass die Täter es auf das Metall abgesehen haben, da sie Heiligenfiguren und Gemälde zurückgelassen haben. Der Einbruch muss laut Polizei zwischen dem 03.07. und dem 10.07. stattgefunden haben.

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.