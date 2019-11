Einbrecher steigen in mehrere Häuser in Unterfranken ein

Jetzt im November wird es früher dunkel. Womöglich dadurch sind derzeit auch vermehrt Einbrecher unterwegs. Das Polizeipräsidium Unterfranken meldet gleich mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser. Sie ereigneten sich in verschiedenen unterfränkischen Landkreisen, vier davon am Freitag.

Einbrüche über die Terrassentür

Zwei Einbrüche gab es im Bad Bockleter Ortsteil Steinach im Landkreis Bad Kissingen. Die Täter verschafften sich abends jeweils über eine Terrassentür Zugriff zu den Häusern. Sie entwendeten Schmuck und Elektronik im Wert von mehreren hundert Euro. Auch in Hohenroth im Landkreis Rhön-Grabfeld schlugen Einbrecher zu. Die Täter drangen ebenfalls über eine Terrassentür in das Haus ein, flüchteten jedoch ohne Beute.

Einbrecher nehmen Schmuck und Bargeld mit

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Freitagabend im Hammelburger Ortsteil Obererthal. Dort erbeuteten die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag.

Bereits im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag brachen Unbekannte in Urspringen im Landkreis Main-Spessart in ein Einfamilienhaus ein. Wie die Polizei meldet, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Täter konnten mit ihrer Beute flüchten. Der genaue Wert des entwendeten Schmucks ist noch unbekannt.

Polizei fahndet nach Einbrechern

Erst vor wenigen Tagen hat die unterfränkische Polizei bei einer großangelegten Aktion auf der A7 nach möglichen Einbrechern gesucht. Üblicherweise beginnt im November, zeitgleich mit der Zeitumstellung, die Saison für sogenannte Dämmerungseinbrüche. Einbrecher steigen gezielt in den frühen Abendstunden in Häuser ein.

Mit 338 Einbruchsfällen gab es 2018 zuletzt allerdings einen Tiefststand in Unterfranken, so die Polizei. In den letzten fünf Jahren sind die Zahlen kontinuierlich zurückgegangen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat sich seit 2014 etwa halbiert. Damals gab es 663 Fälle.