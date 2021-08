vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

"Einbrecher muss schweben": Unbekannter klaut Energydrinks

"Wenn Red Bull wirklich Flügel verleiht, schwebt ein bislang unbekannter Einbrecher in nächster Zeit wohl zwei Meter über dem Boden", schreibt die Polizei und bezieht sich damit auf einen Einbruch in einen Dönerladen in Wunsiedel.