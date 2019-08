Einbrecher klauen Spielautomaten aus Gaststätte

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag aus einer Gaststätte in Neunburg vorm Wald zwei Spielautomaten gestohlen und sich damit aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hätten die Täter die Automaten mit "brachialer Gewalt" aus der Halterung gebrochen.

Polizei sucht Zeugen

Zum Abtransport hätten die Unbekannten wohl einen größeren PKW oder Lieferwagen genutzt. In die Gastwirtschaft waren die Täter laut Polizei über den Hintereingang eingestiegen. Dem Gastwirt sei der Diebstahl am Dienstagnachmittag aufgefallen. Insgesamt richteten die Täter einen Schaden von rund 6.000 Euro an, so die Polizei. Sie hofft auf Zeugenhinweise.