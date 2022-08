Einbrecher in Laaber werden von Hausbewohnern überrascht

Am späten Donnerstagabend hat ein Ehepaar in Laaber im Landkreis Regensburg drei Unbekannte überrascht, die in ihr Haus eingebrochen sind.

Gerangel zwischen Einbrecher und Ehemann

In dem Haus in der Frauenberger Straße entdeckte die Ehefrau die unbekannten Männer in einem dunklen Zimmer. Einer von ihnen soll laut Polizei einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand gehabt haben. Nachdem sie ihren Mann hinzurief, kam es zwischen einem der Eindringlinge und dem Ehemann zu einem Gerangel, bei dem der Mann stürzte und leicht verletzt wurde. Anschließend flohen die drei Unbekannten ohne Beute über die Terrassentür.

Streifen, Hubschrauber und Polizeihund suchten nach den Männern

Das Paar alarmierte die Polizei, welche mit einem Großaufgebot an Streifen, Hubschrauber und einem Polizeihund nach den Einbrechern suchte. Die Kriminalpolizei konnte noch in der Nacht Spuren sichern und hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter sollen laut Polizei jeweils circa 1,70 Meter groß und etwa 25 Jahre alt sein. Alle drei sollen schwarze Kapuzenpullover, Hosen und Handschuhe getragen und ein osteuropäisches Aussehen haben, mindestens einer von ihnen sprach Deutsch. Zu einem möglichen Fluchtfahrzeug gibt es keine Informationen. Hinweise oder Verdächtiges nimmt die Kriminalpolizei Regensburg entgegen.