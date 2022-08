> Einbrecher erbeuten Zehntausende Euro in Waldkirchen

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in ein Geschäft in Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau eingestiegen. Nach Angaben der Polizei brachen sie einen Tresor auf und stahlen mehr als 50.000 Euro.