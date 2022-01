Einbrecher erbeuten massenweise Zigaretten in Bad Windsheim

In der Nacht zum vergangenen Freitag sind Einbrecher in eine Tankstelle in Bad Windsheim eingestiegen und haben Zigaretten im Wert von 12.000 Euro erbeutet. Das berichtet die Polizei. Demnach sollen der oder die Täter über eine Glasschiebetür in den Verkaufsraum eingedrungen sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 20.30 Uhr am Donnerstagabend und Freitagmorgen, 6.00 Uhr, verdächtige Personen im Bereich der Tankstelle in der Nürnberger Straße beobachtet haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0911) 2112 – 33 33 entgegen.