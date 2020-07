Einbrecher entpuppen sich als liebestolles Pärchen

Kurz vor Mitternacht meldete sich am Samstag eine besorgte, ältere Frau bei der Polizei und erklärte, dass sich mehrere junge Personen hinter ihrem Haus aufhielten und an den Türen "herumrüttelten". Die Geräusche versetzten die 74-Jährige in große Angst.

Keine Einbruchsspuren

Eine Polizeistreife konnte an dem Zweifamilienhaus keine Aufbruchspuren entdecken. Dafür wurden die Verursacher der Geräusche ausfindig gemacht. Auf der Terrasse hatte sich ein alkoholisiertes Pärchen zum Liebesakt niedergelassen. Während des Liebesspiels stießen sie mit den Füßen gegen die Terrassentür, wodurch die Geräusche entstanden.

Partygäste suchten die Zweisamkeit

Das Paar hat sich wohl von einer Party in der Nachbarschaft in den Garten der Seniorin zurückgezogen. "Es liegt nahe, dass die beiden Gäste einer Party auf dem Nachbargrundstück waren", hieß es von der Polizei. Die Beamten nahmen die Personalien des 22-jährigen Mannes auf. "Die Kollegen haben sich sehr amüsiert und das Pärchen dann weitergeschickt", so der Polizeisprecher.