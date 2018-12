Einbrecher auf Flucht in Münchner U-Bahn gefasst

Die Nachbarin verständigte die Polizei, die vor Ort eine aufgebrochene Terrassentür vorfand. Die Frau gab an, in welche Richtung der Einbrecher geflohen war. Die sofortige Auswertung von Überwachungskameras ergab, dass der mutmaßliche Täter in eine U-Bahn eingestiegen war.

Im U-Bahnhof Goetheplatz aus dem Zug geholt

Über die Einsatzzentrale des Münchner Verkehrsverbunds wurde die Weiterfahrt der U-Bahn im Bahnhof Goetheplatz verzögert. Dort holte die Polizei schließlich einen 22-Jährigen aus dem Zug. Bei ihm wurden Einbruchswerkzeug und eine aus dem Haus gestohlene Bluetooth-Lautsprecherbox gefunden.