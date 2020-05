Einblicke in die Reihen der "Corona-Rebellen"

Um kurz nach 14 Uhr – anderthalb Stunden vor dem offiziellen Beginn der Kundgebung – ist die Welt für die Corona-Gegner noch in Ordnung. An der Meistersingerhalle steht ein weißhaariger Mann jenseits der 70 und intoniert auf einer Blockflöte eine schräge Version von Vangelis‘ "Conquest of Paradise". Der Platz füllt sich rasch, in diversen Chatgruppen haben die Organisatoren Unterstützer mobilisiert.

Um 14.45 Uhr kommt erstmals Unmut unter den sogenannten Corona-Rebellen auf. Die Polizei teilt über den Lautsprecherwagen mit, dass sich nun 568 Personen innerhalb der Absperrung befinden, erlaubt sind 500. Das USK (Unterstützungskommando) versperrt den Neuankömmlingen den Weg, die Beamten ernten Pfiffe und Buhrufe.

Chat: Baseballschläger als "Meinungsverstärker"

Einige Corona-Rebellen tragen eine Gesichtsmaske, doch sie sind in der Minderheit. Viele klatschen sich zur Begrüßung ab oder umarmen sich, das Abstandsgebot scheint sie nicht zu interessieren.

Versammelt sind neben Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern auch bekannte Neonazis und Hooligans. Der BR konnte Zugang zur internen Chatgruppe der Organisatoren mit wenigen ausgesuchten Teilnehmern bekommen, dort wurde im Vorfeld über die Mitnahme eines Baseballschlägers als "Meinungsverstärker" diskutiert. Offenkundig bewaffnet ist dann aber niemand der Teilnehmer.

Absprachen in abgeschotteten Chatgruppen

Der BR hat die Gruppen im Chatprogramm Telegram seit Mitte April ausgewertet und beobachtet. Anfangs befanden sich lediglich 30 Nutzer in der Chatgruppe der "Corona Rebellen Nürnberg und Region", mittlerweile zählt diese über 700 Teilnehmer. Diese Szene vernetzt sich deutschlandweit in solchen Telegram-Chatgruppen, die nach Bundesländern, Regionen und Städten aufgeteilt sind. In einer bayerischen Chatgruppe sind derzeit rund 5.000 Nutzer.

Besonders beliebt ist Telegram auch bei der rechte Szene. Dort fühlen sich die Akteure sicher, da sie davon ausgehen, dass Telegram nicht gegen extremistische Inhalte vorgeht.