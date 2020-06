Einblick ins Parlament: Landtag bekommt neue Homepage

Die Zielgruppe ist klar, so die Landtagspräsidentin: die Bürgerinnen und Bürger des Freistaates. "Wir stellen immer wieder fest, dass viele zwar wissen oder sehen, was der Landtag ist, aber nicht genau die Hintergründe kennen. Wir wollen das natürlich bestmöglich parteiübergreifend dokumentieren, wir wollen auch informieren über aktuelle Sachverhalte, und natürlich: was bedeutet Parlament insgesamt", so Ilse Aigner bei der Vorstellung der neuen Seite.

Parlament auf Augenhöhe vermitteln

Ein knappes Jahr hat der Landtag gebraucht, seinen Online-Auftritt zu modernisieren, übersichtlicher zu gestalten und mit einer detaillierten Suchfunktion auszustatten. Die soll die Recherche nach Drucksachen, Gesetzesinitiativen und anderen Parlamentspapieren vereinfachen. Gut 50.000 Euro hat das neue Angebot gekostet, gut angelegtes Geld, glaubt Parlamentspräsidentin Ise Aigner: "Letztendlich thronen wir mit dem Maximilianeum über der Stadt, aber wir wollen nicht 'Die-da-oben' sein, ganz im Gegenteil. Wir wollen das, was wir machen, den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe vermitteln".

Arbeit des Parlaments multimedial erklärt

Auf der neu gestalteten Internetseite des Landtags können Bürgerinnen und Bürger Sitzungen und ausgewählte Veranstaltungen des Parlaments mitverfolgen - über Livestreams, Berichte und Videos. Außerdem bietet die Seite Informationen darüber, wie ein Gesetz entsteht, was in den Ausschüssen passiert oder wie man sich mit einer Petition oder Beschwerde an den Landtag wenden kann. In der Mediathek der Landtagsseite etwa zeigt Kabarettist Django Asül, wie eine Petition funktioniert.

Demokratie auf allen Kanälen

Bis zu 20.000 virtuelle Besucher zählt der Landtag am Tag in Sitzungswochen, bei besonderen Anlässen deutlich mehr. So ist die neue Seite des Landtags für die Nutzung etwa mit Smartphones ausgelegt. Die Demokratie soll auf allen digitalen Kanälen zu finden sein - das ist der Anspruch der neuen Landtagsseite. Deswegen sind auch die Social Media-Kanäle des Bayerischen Landtags künftig direkt auf der Homepage zu finden.