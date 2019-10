Einblick ins Limeseum: Türöffner-Tag der "Sendung mit der Maus"

Um 11 Uhr gibt es eine öffentliche Führung durch das Limeseum und um 14 Uhr durch den Römerpark Ruffenhofen. Mit Voranmeldung können Kinder um 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen des Limeseums werfen.

Lebendiges Lagerleben

Außerdem treten an diesem Tag zum letzten Mal in dieser Saison die römischen Soldaten auf und lassen ihr beliebtes Lagerleben lebendig werden. Zum Abschluss wird es dann noch musikalisch: Die Dinkelsbühler Knabenkapelle spielt um 17 Uhr im Innenhof eine Abendserenade.

Aktion der "Sendung mit der Maus"

In diesem Jahr öffnen beim "Türöffner-Tag" der "Sendung mit der Maus" am 3. Oktober überall in Deutschland Türen, die sonst für Kinder und Familien verschlossen sind und hinter denen sich etwas Spannendes verbirgt. Dazu gehören nach Angaben des Westdeutschen Rundfunks (WDR): Fabriken, Forschungslabore, Stadien, Bauernhöfe, Theater, Rathäuser und Handwerksbetriebe. Hier und an vielen anderen Veranstaltungsorten können kleine und große Maus-Fans an diesem Tag Sachgeschichten live erleben.