Einblick in die Wasserkraft: Obernach-Stollen Kontrolle

Das Walchenseekraftwerk ist weit und breit bekannt. Doch was viele nicht wissen, nicht nur hier wird Strom aus Wasserenergie gewonnen, sondern es gibt am Walchensee noch zwei weitere Kraftwerke. Im Osten wird bei Niedernach Strom gewonnen und im Süd-Westen in Obernach.

Die Fallrohre sind unsichtbar. Vom Sachensee geht es unterirdisch in einem Stollen zum Walchensee. An der Mautstraße steht das unscheinbare Obernachkraftwerk. Hier wird Wasser zum ersten Mal verstromt, bevor das gleiche Wasser nochmal im Walchenseekraftwerk für die Stromgewinnung genützt wird.

Jeder Tropfen vom Walchensee wird verstromt

Schon vor fast 100 Jahren hat in Bayern die Energiewende begonnen. 1924 ging das Walchenseekraftwerk ans Netz. Es ist mit einer damals schon installierten Leistung von 124 Megawatt und auch noch bis heute eines der größten seiner Art in Deutschland und produziert jährlich über 300 Gigawattstunden Ökostrom. Es gehört seit 2016 der Uniper Kraftwerke GmbH. Damals wie heute stürzt das Wasser durch die Rohre in die Tiefe. So schnell wie ein rasender ICE trifft es auf die Turbinen und verwandelt sich über die Generatoren in Strom.

Mit der Wasserkraft wollte Ingenieur Oskar von Miller Bayern autark vom Kohlestrom aus dem Westen machen. Von Miller war der Pionier der Wasserkraft und hat ein ganzes System der Energiegewinnung am Walchensee geschaffen. Mit der Isar-Überleitung und der Rißbach-Überleitung wird dem Walchensee das benötigte zusätzliche Wasser zugeführt. Und damit nicht genug - die Energie des Gefälles der Zuflüsse von Niedernach und Obernach wird auch schon zur Stromgewinnung genützt. Theodoros Reumschüssel vom Betreiber Uniper betont, dass damals wie heute jeder Tropfen vom Walchenseewasser zur Energiegewinnung dient.