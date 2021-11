Ein Weihnachts-Lichterhaus, dass sogar vom All aus zu sehen ist

Mit einem großen Wäschekorb voller Christbaumkugeln steht Jessica Lakomiak in ihrem verschneiten Garten. Die 23-Jährige mit hat das gesamte Grundstück ihrer Eltern mit Lichterketten und Leuchtsternen bestückt. Auch das haus strahlt und glänz, genau so wie die Einfahrt, die Garage und die Nebengebäude. An den Bäumen im Vorgarten hängen große Kugeln in Gold und Rot. Auf der Wiese stehen Weihnachtsengel mit Trompeten, umringt von Rehlein mit Leuchtgeweih.

Vier Wochen zum Aufbau sämtlicher Deko

Damit als das alles glitzern und funkeln kann, ist viel Arbeit nötig. Bis zu vier Wochen plant Jessica Lakomiak dafür ein. Die junge Frau arbeitet Vollzeit als Kindergärtnerin. Die Dekoration nimmt dann fast alle ihre Freizeit in Anspruch. Das meiste schafft sie selbst: Nur die Lichterketten, die ganz bis unters Hausdach in 10 Metern Höhe reichen, lässt sie von ihrem Papa und ihrem Bruder anbringen.

Weihnachtsschmuck von Jahr zu Jahr mehr

Die Leidenschaft für den festlichen Weihnachtsschmuck hat sie von ihrer Mutter geerbt, glaubt die 23-Jährige. Vor 5 Jahren hat sie die Dekoration von ihr übernommen. Zunächst sei sie dabei etwas zurückhaltend gewesen, habe nur wenig und zierlich geschmückt. Danach aber sei es von Jahr zu Jahr immer mehr geworden, erzählt die junge Frau. Ihr Nachbar will im Internet herausgefunden haben, dass man ihr Weihnachtslichterhaus sogar vom All aus sehen kann.

Kaum mehr Platz zum Aufbewahren

Während des Jahres stöbert Jessica Lakomiak im Internet, um neue Dekorationen zu finden, neuen Christbaumschmuck. Sie schaut auf den Märkten in der Region. Und weil es immer etwas zum Entdecken gibt, hat sie aktuell kaum mehr Platz zum Aufbewahren all ihrer Schätze, lacht die Frau mit dem blonden Zopf.

Die Stromkosten sind die Freude wert

Besonders schön findet sie es, wenn Passanten staunend am Grundstück vorbei gehen, vorbeifahrende Autos plötzlich stoppen und langsam zurückgefahren kommen. Einige der entzückten kommen sogar aufs Grundstück, um sich alles aus der Nähe und ganz genau anzusehen, erzählt die 23-Jährige. Und immer wieder wird sie dabei nach den Stromkosten für die Beleuchtung gefragt. Etwa 80 Euro sind es zusätzlich, so Jessica Lakomiak. Und die sind die Freude wert, findet sie. Viel schlimmer als die Stromkosten ist für sie, wenn irgendwo ein Lämpchen ausfällt und die ganze Lichterkette dunkel bleibt.

Mit der Familie das Lichterhaus genießen

Pünktlich um 17 Uhr und mit nur einem Knopfdruck auf die Fernbedienung, wird es dann täglich Licht. Haus und Garten erstrahlen in warm-weißen Licht – ein Postkartenmotiv. Jessica Lakomiak lacht und freut sich. Oft steht sie mit Freundinnen bei einer Tasse Glühwein im Garten, und auch ihre Familie genießt die Zeit im Advent, wenn draußen die festlichen Lichter leuchten.