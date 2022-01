Ein Verletzter nach Wohnungsbrand in Schwarzenbach an der Saale

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Hof ausgebrochen. Ein Mann konnte sich aus dem Gebäude retten und wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.