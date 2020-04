Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Würzburg

Ein Mann wurde in den frühen Morgenstunden des Ostermontags bei einem Wohnungsbrand in Würzburg leicht verletzt. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Feuer war gegen 1.30 Uhr in einer Appartement-Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Heidingsfeld aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen.

Die Kripo ermittelt Brandursache

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in hellen Flammen, der Hausflur war verraucht. Trotzdem konnten bis auf den Wohnungsinhaber alle anderen elf Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Zwei Trupps der Feuerwehr löschten unter Atemschutz den Brand schnell und entrauchen das Haus mit einem Lüfter.

Die Brandwohnung ist unbewohnbar

Alle elf unverletzten Bewohner konnten gegen 2.45 Uhr in ihre Wohnungen zurück kehren. In einer ersten Schätzung sprach die Polizei von einem Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.