Ein Verletzter bei Wohnhausbrand in Mariaposching

Am Donnerstag Nachmittag ist in einer Doppelgarage neben einem Wohnhaus in Mariaposching-Loham, Kreis Straubing Bogen, Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei griffen die Flammen von dort auch auf das Wohnhaus über. Der Bewohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Hoher Sachschaden wegen Photovoltaikanlage

Das Haus wurde laut einem Polizeisprecher stark beschädigt. Die Löscharbeiten gestalteten sich offenbar schwierig, aufgrund einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Erste Schätzungen zur Schadenshöhe belaufen sich auf 250.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.