Ein Turm bringt die Feuerwehr ins Schwitzen

Der neue Stahlturm "HAIX Tower 2.0" ist das Herzstück der "FireFit Championships", einem actiongeladenen Wettkampf, bei dem sich die besten Wettkämpfer im Feuerwehrsport messen.

Auf Zeit müssen sie die zwei parallel verlaufende Treppenaufgänge bis in zwölf Metern Höhe erklimmen. In voller Montur, inklusive Atemschutz und mit einem 20 Kilogramm schweren Schlauchpaket auf den Schultern.

Oben angekommen, ziehen die Athletinnen und Athleten noch einen Feuerwehrschlauch am Seil den Turm hinauf, bevor es wieder hinunter geht. Das fordert nicht nur die Beine, sagt Markus Huber von der Feuerwehr Mainburg, der den Tower testen darf: "Nach 12 Meter Treppen, voll ausgerüstet, mit dem Schlauchpaket über der Schulter, dann oben noch das Schlauchpaket hoch zu ziehen - da werden auch die Arme schnell müde."

Mobil, hydraulisch, schnell

Anstrengend - das war früher auch der Aufbau des alten Wettkampfturms. Per Kran dauerte es zweieinhalb Tage, bis er stand. Nun ist es ein Knopfdruck und sechs Minuten später sind nur noch ein paar Schrauben festzuziehen - schon steht der erste hierzulande komplett mobile und hydraulisch aufstellbare Wettkampfturm.

Für Daniel Berger ein großer Vorteil. Er ist selbst Feuerwehrsportler und tourt mit dem Turm von Wettkampf zu Wettkampf. "Der Turm kann jetzt auch mal zu einer Feuerwehr in den Ort in eine Kreis-Feuerwehrzentrale, oder zur Landes-Feuerwehrschule fahren. Das heißt, auch für kleinere Feuerwehren wird es attraktiv, an einem Turm zu üben und die Leute fit zu halten. Sie können sich abseilen, mit Leitern üben, das Raufsteigen und das Retten von Personen durch enge Treppenräume trainieren - die Möglichkeiten sind da vielfältig."