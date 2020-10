Ein "transparenter Bürgermeister" in Bayreuth

Andreas Zippel (SPD), Zweiter Bürgermeister der Stadt Bayreuth, hat eine freiwillige Transparenz-Offensive gestartet. Mit dem selbstgewählten Titel "Transparenter Bürgermeister" macht er auf seiner Internet-Präsenz alle amtsbezogenen Arbeitstreffen und Mitgliedschaften in Vereinen öffentlich. Dabei legt er auch seine finanziellen Aufwandsentschädigungen als ehrenamtlicher Bürgermeister offen.

Vorbild: Freiwillige Transparenzoffensive im Bundestag

"Ich habe bereits im Wahlkampf viele Organisationen und Vereine getroffen, um auch unterschiedliche Sichten und Positionen kennenzulernen. Danach haben mich teils Leute angesprochen und gesagt: 'Du warst dort, das finde ich nicht gut.'" Andreas Zippel (SPD), Zweiter Bürgermeister Bayreuth

Auf der Suche nach Möglichkeiten, wie er als Politiker dem transparent gegenübertreten kann, ist Zippel auf die freiwillige Transparenzoffensive im Bundestag gestoßen. Dabei stellen einige Abgeordnete ihren Steuerbescheid und Lobbytreffen für die Öffentlichkeit sichtbar ins Netz. "Ich habe das gesehen und fand das eine super Sache", sagt der 28-Jährige.

Zippel will für den Bürger nachvollziehbar sein

Alle amtsbezogenen Arbeitstreffen und die Mitgliedschaft in Vereinen können Bürger nun einsehen. Damit hätten sie auch die Möglichkeit nachzuvollziehen, welche Argumente der Bürgermeister gehört habe, erklärt Zippel. Es sei dadurch transparent, mit welchen Informationen er seine Meinung bilde und wie er seine Entscheidungen treffe.

Amtsbezogene Einkünfte offengelegt

Die Offenlegung seiner Aufwandsentschädigung – also der amtsbezogenen Einkünfte – begründet Zippel damit, dass die Leute sehen sollen, was ein ehrenamtlicher Bürgermeister erhält. "Das ist nicht wenig, aber man gibt auch sehr viel Zeit dafür her, die man bei seinem Job abziehen muss. Andererseits sollen die Bürger auch sehen, dass es kein Abgeordnetengehalt ist", so Andreas Zippel.

Vorreiterrolle auf kommunaler Ebene

Der Titel "Transparenter Bürgermeister" ist selbstverständlich kein offizieller. Zippel hat das selbst so gewählt. Mit diesem "Experiment", wie der SPD-Oberbürgermeister-Kandidat der vergangenen Wahl es selbst nennt, nimmt er auf kommunaler Ebene so etwas wie eine Vorreiterrolle ein. Sollte das aber verbindlich für Politiker sein? "Die Diskussion gibt es ja im Landtag und auch im Bundestag, was ich sehr unterstütze. Auch auf kommunaler Ebene wäre es nicht schlecht", meint Zippel.

Allerdings sei die Organisation und Gestaltung auf dieser Ebene schwieriger, da man tagtäglich viele Gespräche habe, auch auf der Straße angesprochen werde. Er habe sich deshalb dazu entschieden, die Einträge auf offizielle Gespräche, Termine und Arbeitstreffen zu beschränken.

Gegenteil zu Donald Trump?

"Ich möchte einfach transparent sein", sagt Zippel. "Mal schauen, wie es funktioniert und wie die Leute das annehmen". Seit etwa einem Monat ist die Seite "Transparenter Bürgermeister" online. Angesprochen darauf, ob dieses Experiment das Gegenteil von US-Präsident Donald Trumps Weigerung, seine Steuererklärung offenzulegen, sei, sagt Zippel lachend: "Mit Donald Trump möchte ich nicht verglichen werden."