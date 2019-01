Ein Toter nach Zimmerbrand in Kraiburg

Für den Bewohner eines Einfamilienhauses in Kraiburg am Inn (Lkr. Mühldorf am Inn) ist am Samstagnachmittag nach einem Zimmerbrand jede Hilfe zu spät gekommen. Der 68-Jährige konnte zwar noch geborgen werden – sämtliche Bemühungen eines Notarztes blieben aber ohne Erfolg.

68-Jähriger lag leblos im Hausgang

Nachbarn hatten gegen 14.45 Uhr die Feuerwehr gerufen, weil aus dem Einfamilienhaus dichter Rauch kam. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kraiburg am Inn und Waldkraiburg rückten aus. Die Einsatzkräfte fanden den 68-Jährigen, den einzigen Bewohner, leblos im Hausgang. Ein Notarzt konnte nichts mehr ausrichten. Ein Feuerwehrler wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Vorsätzliche Brandstiftung schließt die Polizei aus.