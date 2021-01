Ein Toter nach Brand einer Gartenhütte

Ein Mann ist am Sonntagabend beim Brand einer Gartenhütte in Laubendorf bei Langenzenn ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stand das massive, teils gemauerte Gartenhaus gegen 21 Uhr lichterloh in Flammen. Auch ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte einen Vollbrand der Hütte nicht mehr verhindern.

Ein Mann tot geborgen

Beim Eintreffen der Feuerwehren konnte der ältere Mann nur noch tot geborgen werden. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte er in der Hütte übergangsweise gelebt. Die Identität der Person stehe noch nicht sicher fest, so ein Sprecher der Polizei.

Feuer bis nach Mitternacht

Obwohl die umliegenden Feuerwehren mit einem Großaufgebot vor Ort waren, geriet das Gartenhaus in Vollbrand. Das Feuer konnte erst gegen Mitternacht vollständig gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten und die anschließende Brandwache dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Brandursache noch unklar

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Hierbei ergaben sich bislang keine Hinweise, welche auf ein Gewaltdelikt oder eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.