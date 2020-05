Ein Toter, drei Schwerverletzte bei Motorradunfällen in Schwaben

Zu gleich drei schweren Motorradunfällen kam es am Sonntag in Schwaben. Auf der A96 bei Wangen (Baden-Württemberg) ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 55 Jahre alte Mann fuhr laut Polizei mit seiner Ducati in Richtung Lindau. Auf Höhe von Neuravensburg geriet er ins Schlingern und prallte in die Mittelleitplanke. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Was den Unfall ausgelöst hat, ist noch unklar. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei in Kißlegg (Tel. 07563/90990) in Verbindung zu setzen.

Zwei Biker kollidieren im Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg stießen am Nachmittag auf der Kreisstraße A 3 zwei Motorradfahrer frontal zusammen. Auf dem Abschnitt zwischen Klimmach und Waldberg geriet der eine Fahrer in einer Rechtskurve wohl über die Mittellinie und kollidierte mit dem entgegenkommenden Biker. Beide Männer erlitten dabei schwere Verletzungen. Einer der Männer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, der andere mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen.

Auffahrunfall am Riedbergpass

Am Riedbergpass in den Allgäuer Alpen kam es zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Ein vorausfahrendes Auto musste aufgrund von Gegenverkehr bremsten, der nachfolgende Motorradfahrer fuhr auf den Pkw auf. Der 32 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen.