vor 16 Minuten

Ein Toter bei Lawinenabgang nahe Reutte

Bei dem Lawinenabgang in den Ammergauer Alpen nahe Reutte in Tirol ist eine Person ums Leben gekommen. Die Suchaktion an der bayerisch-österreichischen Grenze wurde am Abend nach Einbruch der Dunkelheit abgebrochen. Eine Person wird noch vermisst.