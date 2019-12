19.12.2019, 09:47 Uhr

Ein Toter bei Brand in Traunreut

Am MIttwochabend stand eine Doppelhaushälfte in Traunreut in Flammen. Dabei ist ein 79 Jahre alter Mann ums Leben gekommen, seine 76-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt. Die Retter brachten die beiden Opfer aus dem brennenden Gebäude.