Ein Todesopfer nach Bränden in Kronach und Kulmbach

Bei einem Wohnungsbrand in Kulmbach ist eine 53-jährige Frau ums Leben gekommen. Zeugen bemerkten am Sonntagmorgen Rauch in dem Mehrfamilienhaus, so die Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen in der Wohnung und fanden die Bewohnerin leblos in einem Zimmer. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Andere Bewohner in dem Gebäude wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Brand in Kronach

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im oberfränkischen Kronach ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 52-Jährige befand sich laut Polizei in ihrer Wohnung, als am Sonntagnachmittag im Dachgeschoss des Hauses der Brand ausbrach.

52-Jährige in Spezialklinik gebracht

Die Bewohnerin musste von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht. Die anderen Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen, teilte die Polizei mit. Zunächst war unklar, wie das Feuer ausbrach. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Der Sachschaden wird auf gut 40.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist noch unklar.