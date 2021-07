Ein Tag geschlossen: Einbrecher wütet in Therme in Bad Abbach

Ein Einbrecher hat am frühen Freitagmorgen in der Bad Abbacher Kaiser-Therme erheblichen Sachschaden verursacht.

Hoher Sachschaden, kaum Beute

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brach der unbekannte Täter mit brachialer Gewalt eine Tür auf und gelangte so ins Thermen-Innere. Dort sorgte er für einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich, so die Polizei, wohingegen der Beuteschaden nur einige hundert Euro beträgt.

Einen Tag kein Betrieb in der Therme

Wegen umfangreicher Ermittlungs- und Spurensicherungsmaßnahmen der Polizei musste das Bad am Freitag für Besucher geschlossen bleiben. Am Samstag hat die Therme aber wieder geöffnet.