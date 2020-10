Ein Stück Wahrzeichen: Münchner und ihre Kamin-Erinnerungen

176 Meter war der Schornstein am Heizkraftwerk Süd mal hoch - Münchens zweithöchstes Bauwerk nach dem Olympiaturm. Doch der 50 Jahre alte Kamin hat ausgedient. Schon seit Jahren ist er nicht mehr in Betrieb. Der Energiestandort soll fit für die Zukunft gemacht werden. Stück für Stück wird der alte Kamin deshalb momentan abgebrochen. Inzwischen zählt er nur noch 160 Meter.

Der obere Teil liegt nun in Stücke zerbrochen auf Tischen vor dem Heizkraftwerk - die meisten Stücke sind etwa so groß wie eine Faust. Münchnerinnen und Münchner, die den Kamin liebgewonnen haben, können sich gegen eine Spende ein Stück Schornstein mit nach Hause nehmen. Die Brocken sind begehrt. Viele haben besondere Erinnerungen an den Kamin.