Ein Steinbock aufs begrünte Dach: Aprilscherze in München

Die täglichen Nachrichten machen selten gute Laune, schon gar nicht in Corona-Zeiten. Doch am 1. April sind selbst traditionelle und um Seriosität bemühte Institutionen mal zum Scherzen aufgelegt. Manche Witze sind leicht durchschaubar, bei anderen muss man schon nachfragen, um sicher zu gehen – doch zum Lachen bringen einen alle irgendwie. Hier ein paar Beispiele aus München.

Ein Steinbock in der Stadt

Der Deutsche Alpenverein München wunderte sich heute früh über einen Steinbock auf dem begrünten Dach. Die neu errichtete Bundesgeschäftsstelle des DAV befindet sich wohlgemerkt weder auf noch an der Zugspitze, sondern mitten in München, in der Parkstadt Schwabing. "Am flachen Dach des Gebäudes schnuppert der Steinbock nicht nur Höhenluft, sondern findet auch genug Platz zum Grasen und Sonnen", heißt es in einer Meldung.

Die Mitarbeiter hatten sich zunächst über Kotknödel auf dem Balkon gewundert, später über Verbiss-Spuren an den Pflanzen und über Fellreste. Doch erst eine Wildtierkamera habe das Rätsel lösen können: "Das Prachtexemplar von einem Steinbock ging mit den ersten Sonnenstrahlen in die Fotofalle." Die Mitarbeiter freuen sich über den neuen Mitbewohner, zitiert sie der DAV: "Einzig die Tatsache, dass der Steinbock immer wieder die mühsam eingepflanzten Edelweiße anknabbert, sei etwas ärgerlich."

Ein Schwein fürs Rathaus

Die Münchner CSU rückt nicht gleich mit einem Steinbock an, dafür aber mit einem Schwein. Die Stadtratsfraktion hat den Antrag gestellt, "für die weitere Verbesserung der städtischen Mülltrennung" ein Schwein fürs Rathaus anzuschaffen. Ein Biobauernhof am Bodensee würde gerne ein Ferkel spenden und damit die "sau-gute" Idee unterstützen, so Fraktionsvorsitzender Manuel Pretzl in einer Mitteilung.

Da so ein Schwein auch artgerecht untergebracht werden muss, schlägt die Fraktion vor, die Parkplätze im Innenhof des Rathauses aufzulösen und dort einen Schweinestall und eine Suhlgrube zu errichten. In einer Bürgerbeteiligungs-Aktion dürften die Münchnerinnen und Münchner dann einen Namen für das Schwein aussuchen.