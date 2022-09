Ein Sommer als Senner am Königssee – Abschied von der Alm

Nach der Stallarbeit wird gebuttert und gekäst

Geschafft, jetzt geht es zum Buttern. Die Zentrifuge im Milchkammerl hat den Rahm mittlerweile abgetrennt. In einem Wasserbecken mit Eis presst der Senner nun die Buttermasse aus, damit die restliche Buttermilch herausfließen kann. Dann schlägt Mathias Hamann die Butter mit der Hand aus, indem er die einzelnen Portionen mehrmals von einer Hand in die andere wirft. Mittlerweile kann er das sogar, ohne die Butter fallen zu lassen: "Das ist halt ein Mords-Sauerei. Das eine oder andere Mal ist mir dabei schon mal ein Batzen ausgekommen".

Zum Schluss wird die Butter dann noch in eine Holzform mit Blumenmotiv gepresst. Nach vier Monaten Übung ist der Senner mit dem Ergebnis sehr zufrieden: "Der Wahnsinn, des is schee. Selten, dass ich das so hinkriege!"

Die frische Butter ist nun fertig und wird gekühlt, bis die ersten Gäste gegen Mittag auf die Alm kommen. Im Stall gibt es einen kleinen Kühlschrank, der mit Solarstrom betrieben wird. Es ist jetzt Viertel nach neun und der Senner hat nun endlich Zeit für ein kleines Frühstück.

Ein Sommer ohne Internet und Badezimmer

Einen Sommer lang als Senner bedeutet auch: ein Leben ohne Internet, mit einer provisorischen Dusche im Stall und einem Plumpsklo draußen auf der Weide. Salet liegt so abgeschieden und umringt von hohen Bergen, dass es hier keinen Internetempfang gibt. Mathias Hamann hat das auch genossen: "Ich glaube, ich bin erst einmal geschockt, wenn ich wieder alles mitbekomme, was so passiert". Dass die Queen gestorben ist, habe er beispielsweise auch erst Tage später mitbekommen, auf dem wöchentlichen Senner-Stammtisch in der Nachbaralm.

Ohne Luxus, dafür mit einzigartigen Erlebnissen

Der 30-Jährige musste auf der Alm nicht nur auf so manchen Komfort verzichten. Auch die Arbeit war nicht immer leicht. Vor allem in der Hochsaison, als er alleine für die Bewirtung der Gäste zuständig war. Aber es gab auch viele schöne Erlebnisse, sagt der Senner. Zum Beispiel, als er ganz überraschend mit einem der Boote ein Päckchen geliefert bekam. Zwei Gäste aus Franken wollten sich damit bei ihm für die gute Almbrotzeit bedanken. "Mit Glückwünschen, Fotos, Essenssachen, auch Schoki war mit dabei und Bier", erzählt Hamann. "Das war eines von den schönsten Sachen hier heroben. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die schätzen das ja richtig, was wir da machen".

Mehr Wertschätzung für Lebensmittel

Und noch etwas hat sich seit seinen ersten Tagen auf der Alm verändert: Durch die mühsame Arbeit weiß er jetzt auch die Lebensmittel hoch zu schätzen. "Was steckt eigentlich hinter einem Stück Käse? Warum ist der so teuer? Jetzt weiß ich das, weil das einfach viel Aufwand ist. Und diese Erfahrung, jetzt zu wissen: Okay, was ich da kaufe, das ist Gold wert."

Der 30-Jährige stellt auf der Alm für die angebotenen kalten Brotzeiten verschiedene Frischkäsesorten, Schnittkäse und einen würzigen Eimerkäse selbst her. Den Schinken bringt die Almbäuerin vorbei und das Brot wird täglich frisch mit dem Boot nach Salet gebracht.

Um kurz nach elf Uhr sind auch schon die ersten Gäste da: Zwei Urlauberinnen aus Baden-Württemberg. Für das hausgemachte Käsebrot von Mathias Hamann gibt es viel Lob: "Das ist ja schön, dass man da drei verschiedene Sorten hat. Eine schöne Überraschung heute Morgen."

Wenn die Gäste weg sind, ist die Arbeit noch lange nicht vorbei

Bis 16 Uhr geht das jetzt so weiter. Auf der Alm ist heute einiges los, obwohl die Hauptsaison schon vorbei ist und es sogar noch immer leicht regnet. Doch als alle Gäste weg sind, geht die Arbeit für den Senner weiter. Bevor die Kühe ein zweites Mal von der Alm in den Stall getrieben und gemolken werden müssen, heißt es nun: Basteln.

Der Senner muss für den traditionellen Almabtrieb noch den Kopfschmuck fertigstellen. Der Schmuck besteht aus einzelnen "Fuikln", also Blumen aus Holzspänen. Ein paar Dutzend hat er in den letzten Tagen schon gefaltet und zusammengetackert. Aber das reicht noch nicht für die vier Kühe.

Beim Basteln erklärt er, was es mit dem Brauch auf sich hat: "Solang nichts passiert ist auf der Alm und die Kühe wieder gesund heimkommen, darf man Aufkranzen und dafür braucht es eben diese Fuikl, das ist der traditionelle Kopfschmuck für den Almabtrieb."