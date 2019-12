Ein Schwerverletzter bei Hausbrand in Memmingen

Gegen sieben Uhr ist am Dienstagmorgen wegen eines Wohnungsbrands in Memmingen ein Notruf bei der zuständigen Leitstelle eingegangen. Alarmiert wurden 35 Freiwillige der Feuerwehr und der Rettungsdienst mit drei Wagen und zwei Notärzten. Als die Einsatzkräfte an dem Haus in Memmingen ankamen, hatten schon Einrichtungsgegenstände der Wohnung Feuer gefangen.

Bewohner nach Brand schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr

Die Rettungskräfte brachten einen 57-jährigen Bewohner in Sicherheit. Er erlitt schwere Verletzungen, schwebt aber nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Die Ursache des Brandes konnte bislang nicht geklärt werden. Nach Einschätzung der Polizei hat es möglicherweise es an einem "unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer" gelegen, womit etwa eine brennende Kerze gemeint sein könnte.

Die Nachbarn waren nicht betroffen. Sie konnten in ihren Wohnungen bleiben. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine vierstellige Summe.