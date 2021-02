In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bayreuther Stadtteil Meyernberg ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein 80-jähriger Mann, der sich in der Wohnung aufgehalten hatte, mittelschwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Wohnungsbrand in Bayreuth: Sachschaden beträgt rund 100.000 Euro

Das 16-Parteienhaus wurde vorsorglich evakuiert. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Etwa 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Wohnungsbrand nach dreieinhalb Stunden löschen können, teilte die Feuerwehr Bayreuth mit. Ein Ausbreiten der Flammen auf das restliche Gebäude konnte verhindert werden, so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar, der Kriminaldauerdienst der Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.