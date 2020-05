Ein "schwarzer" König im Nürnberger Rathaus

Seinen ersten Tag im Büro beginnt Marcus König mit Kaffee und Kuchen für sein Team Wie man das eben macht, wenn man einen neuen Job antritt. Im Büro, das er von seinem Vorgänger Ulrich Maly (SPD) übernimmt, hat er wenig verändert. Auf dem Regal hinter dem Schreibtisch steht jetzt ein schwarzes Ampelmännchen des Künstlers Ottmar Hörl. Neben einem der grünen Plastikhasen, die einst zu Tausenden den Hauptmarkt bevölkerten. Ein paar neue Grünpflanzen - recht viel mehr will er nicht in sein Büro investieren. "Wir haben kein Geld, um irgendetwas auszugeben", sagt er. Der Lockdown in der Corona-Krise hat auch in Nürnbergs Stadthaushalt ein großes Loch gerissen. Und so wird die Amtszeit des neuen Oberbürgermeisters zunächst einmal allem von Schadensbegrenzung geprägt sein.

Eine Schultüte mit einer Glückskerze

Von seinem sieben Jahre alten Sohn und seiner Frau hat Marcus König eine Schultüte bekommen. Aus ihr holt er einen kleinen Anti-Stressball. "Damit kann man sich austoben, wenn man mal geärgert wird". Auch eine Glückskerze ist in der Tüte. "Glück, das braucht jeder von uns", sagt er. Vor allem derzeit. Als Vater kennt er die schwierige Situation, in der Familien gerade stecken. "Wir müssen so viel organisieren und ich dank meiner Frau, dass sie alles daheim alleine stemmt." Marcus König, Oberbürgermeister Nürnberg

König ist gelernter Bankkaufmann

Sich durch schwierige Zeiten durchboxen – das habe er auch früh in seiner Schulzeit erlebt, erzählt der 39-Jährige, der in Nürnberg geboren und aufgewachsen ist. König besucht die Hauptschule, später die Wirtschaftsschule in Nürnberg und lernt Bankkaufmann.

"Ich war auch in der Schule nicht immer der Held. Ich hatte genauso meine Schwächen, ich hab' an meinen Schwächen gearbeitet und hab' versucht, diesen inneren Schweinehund zu besiegen." Marcus König, Oberbürgermeister Nürnberg

Auch beim Joggen muss er immer wieder gegen diesen Schweinehund kämpfen. Jeden zweiten Tag sechs Kilometer, das ist inzwischen sein Morgenritual. Anschließend frühstückt er eine Schale mit Müsli – und seit Montag steht dann der Chauffeur mit dem OB-Dienstwagen vor der Tür. "Das ist ungewohnt, ich hab' das bisher auch noch nicht erlebt", sagt er. Aber schon nach der ersten Fahrt schätzt er die Möglichkeit, Zeitung lesen oder telefonieren zu können, ohne sich auf den Verkehr konzentrieren zu müssen.

Seit 2008 im Stadtrat, seit 2017 Fraktions-Chef

Schon früh beginnt sich König für Politik zu interessieren. Seit 2008 sitzt er für die CSU im Nürnberger Stadtrat. 2017 wählt in die Partei zum Fraktionsvorsitzenden. Ein langjähriger Wegbegleiter und politischer Ziehvater ist CSU-Kollege Kilian Sendner, der ihn seit vielen Jahren beobachtet hat. "Er ist geduldiger geworden, es war eine seiner Schwächen, dass er ungeduldig war und nichts schnell genug gegangen ist", sagt er.

Senior im Stadtrat vereidigt den neuen OB

Sendner ist mit 71 Jahren Senior im Nürnberger Stadtrat. Deshalb wird er den neuen OB bei der konstituierenden Sitzung am 11. Mai vereidigen: "Es ist schon eine besondere Sache, wenn man einen aus der eigenen Reihe, zu dem man ein sehr gutes Verhältnis hat, zum Oberbürgermeister küren darf." Für Sendner ist der 11. Mai deshalb ein besonderer Tag. Die Festsitzung wird im historischen Rathaussaal stattfinden. Dort ist genügend Platz für alle Stadträte und Gäste – trotz Corona.