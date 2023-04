"Ein Riss reicht": Bayern erleichtert den Abschuss von Wölfen

Die "Entnahme" von Wölfen in Bayern wird deutlich erleichtert. Der Wolf sei im Alpenraum ein großes Thema, betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung. "Die Menschen sind da sehr, sehr verunsichert." Denn der Wolf vermehre sich, es gebe zunehmend Risse, und die Wildtiere kämen zum Teil auch in Gemeinden und auf Höfe. Die Staatsregierung sei der festen Überzeugung, dass der Erhaltungszustand sehr gut sei. "Eine Entnahme muss deswegen möglich sein."

In Zukunft gilt laut Söder: "Ein Riss reicht, es braucht also nicht unzählige. Ein Riss reicht, dann kann in dem Gebiet eine entsprechende Entnahme erfolgen." Es müsse auch nicht genau der eine Wolf entnommen werden, der ein Schaf gerissen habe - ein langwieriges DNA-Gutachten sei nicht nötig. "Jetzt kann man die Wölfe dann generell in der Region entnehmen und muss nicht ein endloses 'Aktenzeichen XY...' nach dem einen Wolf machen." Die Landratsämter bekämen die Freiheit, selbstständig zu entscheiden. Söder wertete die Änderung als "großen Schritt nach vorne".

Leichtere Entnahme auch beim Fischotter

Auch beim Fischotter ändern sich dem Ministerpräsidenten zufolge die Regeln. Dieser werde künftig wie der Biber und der Kormoran behandelt, "dort gibt es eine deutliche Entnahmemöglichkeit". Das sei insbesondere für die Teichwirtschaft in Niederbayern, in der Oberpfalz, in Ober- und Mittelfranken von großer Bedeutung.

Freie Wähler: Land- und Teichwirtschaft schützen

In den vergangenen Wochen hatte sich vor allem Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger für eine leichtere Entnahme des Wolfs stark gemacht. "Freilandtierhaltung und damit auch Kulturlandschaft und Tourismus sind durch den Wolf gefährdet", schrieb er heute auf Twitter. "Und 600 von 10.000 Teichwirten haben wegen der Otterschäden die Fischzucht aufgegeben."

Der Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzende im Landtag Florian Streibl betonte, die Schäden durch Wolf und Fischotter seien nicht nur für einzelne Betriebe ein riesiges Problem, sondern gefährdeten auch die Gesamtheit der bayerischen Kulturlandschaft. Die Änderungen seien unabdingbar, um die heimische Land- und Teichwirtschaft vor den beiden Tierarten zu schützen. "Beim Wolf kommt darüber hinaus eine potenzielle Gefährdung von Menschen hinzu."