Ein riesiges Römer-Graffiti für Weißenburg

Vergänglichkeit als Bestandteil der Arbeit

Ein Kunstwerk in der Größenordnung erregt Aufmerksamkeit. Immer wieder bleiben Leute stehen. Manchmal halten sogar Autofahrer an und rufen ein paar Worte aus dem Wagen. Nur einmal kam eine "verwunderte Reaktion", erzählt Pablo. Ein Autofahrer hätte gefragt, ob er das denn auch dürfe. Ansonsten seien alle begeistert von seiner Arbeit. Und vor allem davon, dass sie den Fortschritt sehen und damit Teil des Prozesses sind, berichtet er. Angst davor, dass sein Kunstwerk Vandalen zum Opfer fallen könnte hat Pablo Fontagnier nicht. Die Vergänglichkeit im öffentlichen Raum sei ein Bestandteil seiner Arbeit. Es gebe natürlich Momente, in denen es ihm weh tue, so der Künstler. Aber er habe dadurch gelernt, sich nicht ganz so ernst zu nehmen.

"Wenn man der Öffentlichkeit etwas gibt, kann es einem auch genommen werden." Pablo Fontagnier

Bahn sofort einverstanden

Die Idee zur Verschönerungsaktion hatte Simon Sulk vom Stadtmarketing Weißenburg. Zunächst musste er die Bahn als Besitzerin der Brücke um Erlaubnis fragen. Zu seiner eigenen Überraschung kommt die Antwort prompt. "Die haben sofort eine E-Mail geschrieben, dass sie damit einverstanden sind", erzählt Sulk begeistert. Dass er die beiden Künstler engagieren konnte, freut den Mann vom Stadtmarketing sehr. Sulk ist sichtlich stolz auf Projekt in der Unterführung am Lehenwiesenweg. Die Kosten für die Kunstaktion werden von vier Sponsoren getragen.