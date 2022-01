Ein Reh als Haustier: Die Geschichte von Hansi

Katja Hitzslperger lebt auf ihrem Bauernhof mit Eltern und Kindern und ist wie ihr Vater Jägerin. Als der benachbarte Landwirt die Wiese mähen will, bittet er die Jägerin, mit dem Hund durch die Wiese zu gehen. Denn Rehe legen ihre Jungen gern im Gras ab, und so kann es passieren, dass die Kleinen ins Mähwerk geraten.

Deswegen gehen Katja Hitzlsperger und Tochter Maria mit ihrem Jagdhund Distel durch die Wiese und tatsächlich: Da liegt ein Kitz, gerade mal zwei Tage alt, schätzt die Fachfrau. Die erfahrene Jägerin setzt es um, aber das Bambi bleibt nicht liegen. "Meine Tochter hat schon gelacht: 'Mama, das Reh läuft dir nach!'"

Familie nimmt Reh auf

Dreimal versucht die Reh-Retterin ihr Glück, aber das Bambi läuft hinterher. Also erbarmt sie sich des Tieres und nimmt es mit. Denn die Gefahr, dass es wieder in die Wiese läuft und dann ins Mähwerk gerät, ist zu groß. Auch von der Geiß ist kein Zeichen zu erkennen.

Deshalb wächst nun ein Reh am Hitzlsperger Hof auf. Hansi, so tauft ihn die Familie, darf im Gang bei Jagdhund Distel schlafen. Die zwölfjährige Jagdhündin ist auch eine Adoptivmama. Am Anfang bekommt das Kitz Schafsmilch aus einer Katzenmilchflasche. Mittlerweile Gemüse und spezielles Wildfutter.