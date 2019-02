vor 20 Minuten

Ein Radweg, den man nicht sieht – ADFC kritisiert Nördlingen

In vielen Städten und Gemeinden ist das Auto nach wie vor Fortbewegungsmittel Nummer 1. Radfahrer haben es da nicht immer leicht – etwa wenn Radwege so gestaltet werden, dass am sie gar nicht erst sieht: ein Beispiel aus Nördlingen.