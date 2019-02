Landtag: Ein Plädoyer für die bayerische Autoindustrie

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nutzte die aktuelle Stunde zu einem flammenden Plädoyer für die bayerischen Automobilbauer. Man wolle die Elektroautos fördern, brauche aber die nächsten 20, 30 Jahre auch noch Verbrennungsmotoren: "Es gehört auch zum Gesicht Bayerns, dass wir den Bürgern so viel Freiheit einräumen, dass wir die individuelle Mobilität nicht verteufeln und politisch ins Messer laufen lassen, sondern, dass wir das Auto retten", sagte Aiwanger.

Aiwanger sieht Notwendigkeit für Autos in Stadt und Land

CSU-Wirtschaftsexperte Sandro Kirchner warnte davor, die Autoindustrie weiter schlechtzureden. Bayerns Wohlstand hänge am Automobil. Er appellierte: "Das Bashing der Automobilbranche muss aufhören". Ähnlich äußerte sich Albert Duin von der FDP: Bei den nötigen Innovationen vertraue er aber den Unternehmen und sagte: "Ich will es der Industrie nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Ich glaube, dass die Entwicklung automatisch läuft".

Grüne werfen CSU Unentschlossenheit vor

Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze mahnte, keine Zeit mehr zu verlieren. Die Autos der Zukunft müssen aus Bayern kommen, sagte sie, und forderte Innovationen "in wasserstoffgetriebenen Antrieben, in E-Mobilität, in anderen Mobilitätskonzepten, um den Automobilstandort in Bayern zu sichern".

AfD warnt vor Arbeitsplatzverlusten

Der AfD-Politiker Josef Seidl warnte vor einer Fokussierung auf Elektromobile. Diese gefährde Arbeitsplätze in Bayern. "Die Arbeitsplätze entstehen in Südamerika, in Afrika und in China", sagte er. Die SPD-Wirtschaftssprecherin Annette Karl kritisierte Bundesverkehrsminister Scheuer. Der dürfte nicht mehr das Interesse der Lobbyisten im Auge haben.