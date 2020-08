Ein Paradies für Heuschrecken: Die Haunstetter Flugplatzheide

Die Sonne scheint heiß auf die Haunstetter Flugplatzheide, es gibt kaum ein Fleckchen, das Schatten spendet. Schotter und Kies prägen den Boden, dazwischen wachsen Gräser, vereinzelt Blumen und Büsche. Und aus allen Richtungen hört man sie – die Heuschrecken stimmen zum Konzert in der heißen Mittagssonne an.

Nur männliche Heuschrecken zirpen

Für das Zirpen und damit für die Kommunikation mit den Artgenossen reiben die männlichen Heuschrecken die Flügel oder die Hinterbeine, erklärt Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband Augsburg: "Es geht wie immer nur um das Eine: Partnersuche, Imponiergehabe, um damit einfach den Weibchen zu imponieren."

Und wer zirpen kann, der kann auch hören: Die Hörorgane der Heuschrecken sitzen in den vorderen Knien. "Die Hörorgane der Heuschrecken ähneln sehr denen der Menschen. Sie haben tatsächlich auch so eine Art Trommelfell", sagt Liebig.

Artenvielfalt auf der Haunstetter Flugplatzheide

Liebig bezeichnet die Haunstetter Flugplatzheide, die umzingelt ist von Industriebauten, als eine Art "mitteleuropäisches Amazonasgebiet", wegen des großen Artenreichtums an Pflanzen und Insekten. Auf der Flugplatzheide finden viele Heuschrecken perfekte Bedingungen vor: offene, magere Kiesflächen mit Trockenrasen, dazu die pralle Sonne. Das mögen nicht nur die Heuschrecken, sondern auch Pflanzen wie die Silberdistel, der Kreuzenzian oder das Ochsenauge.

Die Flugplatzheide ist das Überbleibsel einer einst über 200 Hektar großen Heidefläche, die es hier noch vor 100 Jahren gab. Heute sind nur acht Hektar übrig, und die stehen seit Mai unter Schutz. "Und das ist auch wichtig, damit wir eine gute Grundlage dafür haben, dass diese besondere Lebensgemeinschaft noch dauerhaft erhalten bleibt", erklärt Nicolas Liebig.

Tarnkünstler: Die seltene Blauflügelige Ödlandschrecke

Eine ganz besondere Heuschrecke auf der Flugplatzheide ist die seltene Blauflügelige Ödlandschrecke – ein wahrer Tarnkünstler, den Nicolas Liebig gerne den "hüpfenden Kieselstein" nennt. Ein Exemplar sonnt sich still und regungslos auf einem grauen, großen Kieselstein. "Man muss schon fast drauftreten, bis die loshüpfen, weil sie sich stark auf ihre gute Tarnung verlassen", erklärt Liebig. Wenn sie hüpfen, dann blitzen ihre namensgebenden blauen Flügel. Auf der Flugplatzheide lebt laut Liebig eine der wichtigsten Populationen des gesamten Lechtals.

Die Blauflügelige Ödlandschrecke sei ein wichtiger Indikator für den Lebensraum Heide. Denn wenn es der Heuschrecke gut gehe, dann gehe es auch der gesamten Lebensgemeinschaft der Heide gut, so Liebig. Somit zeigt sich in Haunstetten ganz deutlich: Insekten und Pflanzen haben hier den perfekten Rückzugsort, und das mitten in der Großstadt.