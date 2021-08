Ein neues Hobby in Corona-Zeiten: Mit dem Wind davon segeln …

Wer einen Segelschein machen will, muss ähnlich wie beim Führerschein, Theorie büffeln und die Praxis üben. Segeln lernen kann aber jeder, davon ist Norbert Woop überzeugt. Er ist Präsident des Yacht-Clubs-Nürnberg YCN, der seine Zentrale am Dutzendteich in Nürnberg hat. Einzige Voraussetzung: Man muss schwimmen können.

Viele Segelvereine, auch der YCN, bieten Kurse schon für Kinder an. "Es ist ein Sport für jede Altersklasse", so der Segler. Das sei im Alter zwischen sechs und 99 Jahren möglich. Beim Yacht-Club-Nürnberg kann man gewissermaßen mitten in der Stadt auf dem Dutzendteich das Segeln lernen.

Segeln will gelernt sein

Es gibt Segelkurse in einem Block in den Schulferien oder über ein Vierteljahr, einmal in der Woche. Lena und Andi haben letztere Möglichkeit gewählt: In ihrem Kurs, der im Frühjahr begann, sind sie zum Segel-Team geworden. Im Segelkurs beim Yacht-Club-Nürnberg haben sich die Finanzbeamtin aus Nürnberg und der Manager aus Erlangen kennengelernt. Nun sitzen sie im wahrsten Sinne des Wortes in einem Boot: In der fünf Meter langen Conger Jolle namens "'Castor" mit einem Haupt- und einem Focksegel üben sie Handgriffe, Kommandos und Manöver.

Segelkurs als Corona-Beschäftigung

Andis Familie hat ein Segelboot geerbt. Deswegen steigen auch sein Sohn und seine Frau in das neue Hobby mit ein. Lena hat kein eigenes Boot. Inzwischen kann man sich Boote aber fast an jedem Gewässer ausleihen – vorausgesetzt man hat den Segelschein. Lenas Motivation war eine andere: Sie hatte vor zwei Jahren schon einmal Segelstunden gehabt, aber nicht weitergemacht, bis jetzt. "Mir war ein bisschen langweilig im Lockdown. Das war eine schöne Corona-Beschäftigung, jeden Dienstag, ein Viertel Jahr lang", sagt Lena während sie am Ruder sitzt und den Dutzendteich beobachtet.

Knoten und Vorfahrtsregeln: Der Lehrplan in der Segelschule

Bei sonnigem Wetter ist am Nachmittag viel los auf dem Dutzendteich: Da sind Tretboote unterwegs, aber auch die anderen Segel-Teams auf ihren Booten. Eines kommt gefährlich nahe. "Wir sind ausweichpflichtig", sagt Lena, die am Ruder sitzt und somit das Boot steuert. "Ihr drängt uns hier ab", ruft sie den anderen Seglern zu und lacht. Das andere Boot wendet, alles noch mal gut gegangen. Auf dem Wasser gelten wie im Straßenverkehr Vorfahrtsregeln. Die gilt es, wie beim Führerschein auch zu lernen. Theoriestunden gehören also dazu, wenn man einen Segelschein machen will. Auch Knoten wie den Palstek, Achter- oder Kreuzknoten sollte man beherrschen.

Beim Segeln sind Kopf und Körper gefordert

Beim Segeln geht es darum, das Boot zum Ziel zu bringen und dafür den Wind optimal zu nutzen. Das heißt, man muss immer den Wind beobachten: Woher kommt er? Kommt eine Böe? Wechselt der Wind die Richtung? Ohne mal nass zu werden oder blaue Flecken zu bekommen, läuft dieser Sport nicht. Segeln sei anspruchsvoll für Körper und Geist, sagt Andi. “Wenn man es richtig macht, muss man schon – am Anfang vor allem – viel denken, auch strategisch überlegen, woher der Wind kommt, wie sich das Boot bewegt. Bevor es dann in die Intuition übergeht", erklärt er.

Wer das Ruder in der Hand hat, ist der Chef!

Segellehrerin Susanne "Suse" Thoma sitzt auf einem Motorboot mitten im Dutzendteich. Es ist die letzte Übungsstunde vor der Prüfung. Sie beobachtet die sieben Boote und ihre Crews, ruft ihnen auch mal Tipps zu. Ihre Schülerinnen und Schüler sind in Zweierteams unterwegs und üben Manöver: Wende, Halse, Anlegen und Boje über Bord. Suse ist sich sicher, dass alle die Prüfung schaffen werden. "Ich bin begeistert", sagt sie. Der- oder diejenige am Ruder, die auch die Leine für das Hauptsegel in der Hand hält, gibt die Kommandos, ist also der Kapitän – oder die Kapitänin. Suse plädiert dafür, dass mehr Frauen an die Segelruder gehen. "Das könnte man noch häufiger sehen", so die Segellehrerin.

Der Traum vom Segeln muss kein Traum bleiben

Einen Segelschein zu machen ist günstiger als ein Führerschein und es muss nicht die teuerste Ausrüstung sein. Trainerin Suse Thoma, deren ganze Familie Segelsport macht, hält nur eines als Voraussetzung für das Segel lernen wichtig: Motivation. "Das Interesse am Segeln, am Draußen sein an der frischen Luft." Es ist manchmal sehr herausfordernd, aber meistens wunderschön, die Welt vom Wasser aus zu betrachten. Und mit dem Wind – ohne das Rattern von Motoren – über das Wasser zu gleiten.