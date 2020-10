Ein neues Herz für Lukas

Vor ziemlich genau fünf Monaten haben wir über einen wichtigen medizinischen Fortschritt berichtet: Ein Kunstherz für Kinder, das von der Größe einer durchschnittlichen Kommode auf ein transportables Format geschrumpft ist. Damals war Lukas aus Postbauer-Heng in der Oberpfalz zehn Monate alt. Jetzt – nach mehr als acht Monaten in der Uni-Kinderklinik Erlangen – sind Lukas und seine Eltern fast auf dem Weg nach Hause – mitsamt der lebenserhaltenden Maschine.

Bilderbücher lesen im Gitterbett der Kinderklinik

Mit seinen kleinen Fingern der rechten Hand hat er fest den Zeigefinger vom Daniela Huber umklammert. Mit all seiner Kraft drückt Lukas Mamas Zeigefinger auf einen roten Kreis in seinem Bilderbuch. Die kleine Katze, die auf dem Bild zu sehen ist miaut, Lukas lacht und will, dass die die nächste Seite aufgeblättert wird. Wäre da nicht der Schlauch der Magensonde, der zur Nase von Lukas führt, würde man nicht vermuten, das der jetzt ein Jahr alte Bub seit Monaten um sein Leben kämpft. Bilderbücher lesen mit der Mama, der wichtigste Zeitvertreib im Gitterbett der Kinderklinik. Daniela Huber ist inzwischen Pflegeprofi, kennt jede Regung des künstlichen Herzens schon am Ton.

"Ich denk, das ist mit einer der Gründe, warum wir nach Hause gelassen werden. Einfach, dass man uns in dieser Beziehung auch vertraut. Ich denke, das haben wir in den letzten Monaten auch gezeigt.“ Daniela Huber, Mutter von Lukas

Rückblick

Im Mai war das neue Kunstherz für Lukas fertig für den Dauerbetrieb. Vorher war der kleine Junge an einen ziemlich großen Kasten angeschlossen. Schwer zu transportieren. Das neue, viel kleinere Kunstherz ermöglicht es Daniela Huber, damit den Kinderwagen wenigstens über den Balkon im vierten Stock der Uni-Kinderklinik zu fahren. Ohne Maschine allerdings würde Lukas nicht mehr leben.

Er leidet an einer schweren genetisch bedingten Herzmuskel-Erkrankung, einer Kardiomyopathie. Zwei Schläuche sind an seinen Herz-Schlagadern angenäht. Sie führen zu einer Membran, die durch Unter- und Überdruck die Rolle des Herzmuskels übernimmt und das Blut in dem kleinen Körper im Kreis pumpt. Im Prinzip hängt Lukas an einer Luftpumpe.

Belastender Klinikalltag

Für Lukas und seine Eltern sind die Monate in der Klinik äußerst belastend. Auch, weil durch die Corona-Pandemie jeweils nur ein Elternteil sich um Lukas kümmern darf. Daniela Huber war am Ende ihrer Nerven, erlitt im Juni einen Zusammenbruch.

"Ich bin froh, dass die Klinik, die Station dann gesehen haben, dass das für uns keine dauerhafte Lösung mehr war und dass wir ab dem Zeitpunkt wenigstens als Familie zusammen sein durften. Was natürlich weiterhin Thema jetzt während der Corona-Zeit ist: Ich habe jetzt seit achteinhalb Monaten mit meinem Mann nicht mehr in einem Bett geschlafen." Daniela Huber, Mutter von Lukas

Der Chef der Kinder-Herzstation. Professor Sven Dittrich, ist zuversichtlich, dass er Lukas bald – mit dem Kunstherz – nach Hause entlassen kann.

"Vor einigen Jahren hatten wir eine Patientin, die drei Jahre bei uns im Krankenhaus verbracht hat bis sie transplantiert werden konnte. Heute hoffen wir natürlich, dass wir für Lukas einen Weg finden, ihn auch ambulant betreuen zu können mit diesem neuen Kunstherz." Prof. Sven Dittrich, Chef der Kinder-Herzstation, Uni-Kinderklinik Erlangen

Wahrscheinlich darf Lukas Weihnachten zuhause feiern. Alle Vorsorge dafür wurde von der Klinik getroffen. Die Rettungsleitstelle in Regensburg kennt den Fall des tapferen Buben, genauso wie alle Notärzte in der nördlichen Oberpfalz sowie die Rettungshubschrauber-Besatzungen.

Standleitung zu den Technikern

Zu den Techniker der Kardiologie, die für das Kunstherz sowie die Ersatzmaschine, die bald im Kinderzimmer von Lukas bereitstehen und rund um die Uhr den Herzmuskel ersetzen, ist eine Standleitung eingerichtet. Und vielleicht erfüllt das Christkind den sehnlichsten Wunsch seiner Eltern: Ein neues Herz für Lukas.