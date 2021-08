Ein Museum für die Määkuh in Aschaffenburg

Meekuh, Maakuh oder Määku werden die Kettenschiffe je nach Dialekt in Unterfranken genannt. Der Name ist entstanden, weil das Dampfablassen wie das Muhen einer Kuh geklungen haben soll.

Schon lange nicht mehr "gemuht" hat das Kettenschiff, das in Aschaffenburg die Zeit überdauert hat. Jahrzehntelang rostete der Veteran der Main-Schifffahrt vor sich hin und wäre letztlich fast der verschrottet worden. In letzter Minute entdeckte aber ein alter Schiffer das gute Stück und erahnte den historischen Wert der Määkuh. Ein kleines Museum in Aschaffenburg erzählt nun die Geschichte des Schiffs, das vor 120 Jahren für den Verkehr auf dem Main so wichtig war. Damals war der Fluss noch nicht so tief ausgebaut wie heute. Nur ein Dampfschiff mit flachem Rumpf konnte ihn befahren.

Kette am Flussgrund als Transportlinie

Die Kettenschiffe waren vor 120 Jahren eine Sensation. Damals lag zwischen Aschaffenburg und Bamberg eine mächtige Kette am Flussgrund. Daran zog sich die Määkuh durch das flache Wasser. Der Dampfer war als Schleppschiff im Einsatz. Bis zu 50 Transportkähne hingen in Reih und Glied hinter der Mähkuh, die den gesamten Tross über die Kette flussaufwärts zog.

Määkuh als Modell für Hobby-Bastler

In Aschaffenburg begeistern sich heute Modellbauer für das alte Dampfschiff. Der technische Arbeitskreis baute für das Museum in den vergangenen zehn Jahren Kettenschiffe in unterschiedlichen Maßstäben. Die Schiffsmodelle entstanden teilweise im Maßstab 1:25, was bei 50 Metern Määkuh-Länge zu zwei Meter großen Modellen führt. Ein Diorama zeigt beispielsweise den Stapellauf vor dem Aschaffenburger Schloss.

Määk

Insgesamt acht Kettenschiffe wurden in Aschaffenburg gebaut. Vor Schloss Johannisburg lief am 17. September 1900 die jetzt noch erhaltene Määkuh vom Stapel. Bis 1936 fuhr sie als Schleppschiff. Später diente der Koloss als schwimmendes Restaurant, zeitweise war auch eine Bootsschule in dem eisernen Schiff untergebracht. 2009 schließlich drohte dem 50 Meter langen und sieben Meter breiten Kahn die Verschrottung.

Hoffen auf Restaurierung

Inzwischen steht die Määkuh zwar unter Denkmalschutz, rostet jedoch vor sich hin. Das Museum lebt ausschließlich vom Engagement der Aschaffenburger Altstadtfreunde. Auf 60 Quadratmetern lassen sie die Geschichte der Main-Kettenschiffe im Kleinformat aufleben. Ihre große Hoffnung dabei: die noch erhaltene Määkuh soll restauriert werden.

Das Museum öffnet erstmals am 15. August. Es gelten die aktuellen Corona-Infektionsschutzmaßnahmen. An diesem Tag feiert außerdem der Aschaffenburger Floßhafen Jubiläum. Er wurde vor 130 Jahren eröffnet. Und noch ein weiteres maritimes Jubiläum steht heuer in Aschaffenburg an – der Bayernhafen ist 100 Jahre alt.