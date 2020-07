Partyzone Walchensee: Ranger auf Naturschutz-Patrouille

Der Walchensee ist schon längst kein Geheimtipp mehr. Die Berge ringsum und der See werden an schönen Tagen regelrecht überlaufen. Da viele den Sommerurlaub daheim verbringen, kommen jetzt noch mehr Menschen. Viele wissen jedoch nicht, wie sie sich in geschützter Natur benehmen sollen. Deshalb hat das zuständige Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen zwei Stellen für Walchensee-Ranger geschaffen.

Knallgrüne Westen der Walchensee-Ranger unübersehbar

Die knallgrüne Weste ist das Erkennungszeichen der Ranger, die seit guten einem Monat als eine Art Umweltschutz-Polizei am Walchensee Dienst tun. Sie stellen Wildparker und- Camper zur Rede, sammeln Müll auf und kontrollieren, dass keiner Feuer macht im Landschaftsschutzgebiet.

Information und Aufklärung sind die Waffen der Ranger – im Fall der Fälle können sie aber auch Bußgelder veranlassen oder Platzverweise erteilen. Bislang waren sie vor allem an den Wochenenden unterwegs, jetzt in der Ferienzeit an jedem schönen Tag – tagsüber und nachts. Da seien sie besonders gefordert, wenn sich der Walchensee zur Partymeile verwandelt, so Rangerin Sabine Gerg.

Appell an Besucher

Die Rangerin fordert von den Besuchern, mehr Rücksicht auf die Natur zunehmen: den Müll wieder mitnehmen, vorschriftsmäßig Parken, aufs Grillen und Rauchen verzichten. Schon ein Funke könnte reichen und die wertvolle Natur würde in Flammen stehen, warnt Gerg.

"Letztendlich ist es wichtig, dass die Leute das honorieren, was für ein Geschenk wir hier haben und in was für einer herrlichen Gegend wird leben." Walchensee-Rangerin Sabine Gerg

Drohung mit Messer

Erste Erfolge haben die Walchensee-Ranger nach eigenen Worten schon verbuchen können: 80 Prozent der Gäste reagierten verständnisvoll, "hören sich auch unsere Meinung", sagt Ranger Hans Adelwart, "20 Prozent halt nicht so". Einmal wurde Adelwart in den vergangenen Wochen sogar mit einem Messer bedroht.

"Man ist erst einmal schockiert. Wir haben die Polizei gerufen. Die hat die Personalien der Person aufgenommen. Tja, man schläft halt ein paar Tage nicht, aber dann geht es schon wieder." Walchensee-Ranger Hans Adelwart, der mit einem Messer bedroht wurde.