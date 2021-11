Ein Mann und der Wunsch, die Regionalität voranzubringen

Aus Initiative wird Bundesverband

2005 wurde der Bundesverband Regionalbewegung gegründet. Er will Artenvielfalt und Strukturen von Stadt- und Landbeziehungen stärken. Mit der Regio-App können Nutzerinnen und Nutzer sehen, wo in der Umgebung regionale Erzeuger sind, ein Logistiknetzwerk sorgt für regionale Lieferketten und die wohl größte Aktion: jedes Jahr der deutschlandweite "Tag der Regionen". Inzwischen gibt es zwei Geschäftsstellen – in Feuchtwangen und in Nordrhein-Westphalen. Aus 30 Mitgliedern wurden 350. Und die Deutschlandkarte, die schon jetzt voller Logos verschiedener Regionalmarken und Regionalverbänden bzw. Start-Ups ist, wird immer voller.

Einsatz für Regionalität gewürdigt

Im Oktober wurde Heiner Sindel für sein Engagement mit der Professor-Niklas-Medaille ausgezeichnet. Dies sei die höchste Auszeichnung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Das sei ja aber kein Preis nur für ihn gewesen, sagt er und winkt ab. Klar, er hat alles initiiert, aber hätte er kein starkes Team – das auch aus seiner Tochter Ilonka besteht als Geschäftsführerin besteht –, hätte das alles nicht geklappt.