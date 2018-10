"Ein-Mann-Demonstrant" aus Dorfen erzielt Freispruch

Ein Dorfener hatte sich am Rande einer AfD-Veranstaltung vor dem Gebäude mit einem Protestplakat postiert. Ein Bekannter kam dazu – damit war es für das Erdinger Landratsamt eine unangemeldete Versammlung. Gegen den Bußgeldbescheid über 253 Euro erhob der Dorfener Einspruch. Heute kam es zum Prozess.

Ein-Mann-Demonstrant kam zufällig ins Gespräch

Der engagierte Dorfener, Heiner Müller-Ermann, hat sich gegen das Landratsamt durchgesetzt: "Freispruch", urteilte das Amtsgericht Erding. Zwar können nach bayerischem Recht zwei Menschen sehr wohl eine Versammlung ausmachen, im konkreten Fall sei sein Bekannter aber nur zufällig als Passant vorbeigekommen und habe sich eben mit ihm unterhalten, erklärte Müller-Erman – mit Erfolg.

Dorfener noch immer fassungslos

Nach dem Freispruch war er sichtlich erleichtert, dass "der Rechtsstaat funktioniert" und das Recht auf Meinungsfreiheit "uneingeschränkt besteht". Noch immer fassungslos ist Müller-Ermann darüber, mit welch "unglaublicher Energie" das Landratsamt versucht habe, einen "Demokraten mit vernünftiger Botschaft" zu verfolgen. Was, so fragt sich der 69-Jährige, würde das erst für junge Menschen bedeuten, wenn sie so etwas nach einer Meinungsäußerung erleben müssten.