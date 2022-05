Ein Mahner verabschiedet sich: Diakonie-Präsident im Ruhestand

Wieso wird ein Pfarrer Diakonie-Präsident? Für Michael Bammessel gehört das soziale Engagement seit Jesus von Nazareth zu den Genen des Christentums. "Man kann gar nicht Christ sein, man kann gar nicht Pfarrer sein, ohne ein Herz für die sozialen Nöte dieser Welt zu haben."

Eine Stimme für ungehörte Menschen

Michael Bammessel hatte genau das Zeit seines Lebens. Nun sein berufliches Leben mit der Station als Präsident der bayerischen Diakonie zu beenden, ist somit "eigentlich nur konsequent", sagt der gebürtige Bayreuther. Elf Jahre lang erhob er in dieser Rolle die Stimme für die, die nicht gehört werden. Die Zustände im Flüchtlingslager Moria, fehlender Sozialwohnraum und Obdachlosigkeit, die Personalquote in der Pflege, die Hilfe für psychisch kranke Menschen: Michael Bammessel prangerte an, legte den Finger in die Wunde. Und in einigen Bereichen mit Erfolg: Schon zu Beginn seiner Amtszeit erreichte er gemeinsam mit anderen Verbänden eine Verbesserung der Personalquote in der Pflege. Auch beim Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz sorgte er für eine Nachbesserung des ersten Entwurfs.

Fachkräftemangel bei sozialen Berufen

Für die Zukunft plagt den ehemaligen Diakonie-Präsidenten aber vor allem eine Sorge: Wie können genügend Menschen gefunden werden, die in die sozialen Berufe gehen wollen? "Weil wir haben jetzt schon an vielen Stellen einen Fachkräftemangel und alle Handlungsfelder in unserem Land streiten sich um die, die nachkommen und ich fürchte, dass wir nicht genügend Menschen bekommen, die die vielen wichtigen sozialen Aufgaben wahrnehmen", so Bammessel.

Diakonie-Präsident mit deutlichen Worten

Nicht nur als Diakonie-Präsident war Bammessel ein "streitbarer Anwalt für die Menschen", wie ihn der Vorsitzende des Diakonischen Rates, Heiner Götz würdigte. In Nürnberg war er als Pfarrer in Sankt Johannis und in Gostenhof tätig. Auch als Stadtdekan der Frankenmetropole fand der heute 65-Jährige häufig deutliche Worte. Wie auch zur Pleite des Versandhändlers Quelle.

"Versager ernten Millionen, und zugleich werden hart arbeitende Menschen zu Tausenden in die Arbeitslosigkeit geschickt." Michael Bammessel, ehemaliger Präsident des Diakonischen Werkes Bayern

"Eine total charismatische Persönlichkeit"

Die sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag, Kerstin Celina, beschreibt den ehemaligen Diakonie-Präsidenten als eine "total charismatische Persönlichkeit, die sich nicht in den Vordergrund spielt". Selbst wenn er hart diskutierte blieb er respektvoll, so die Würzburgerin weiter. "Auch wenn man gemerkt hat, dass es ihm inhaltlich wirklich auf den Keks geht."

Bammessel habe die Werte, für die die Diakonie stehe und die Menschen für die sie sich einsetze, immer stark vertreten. Vor allem das Thema Wohnung und Obdachlosigkeit habe er immer wieder auf den Plan gehoben. Für Kerstin Celina ist gerade das eine wichtige Aufgabe für die Sozialverbände – auch in der Zukunft. Bammessel habe stets Politikerinnen und Politikern "versucht zu erklären, dass nur Wohnungen bauen nicht reicht und dass die eigenen vier Wände haben auch eine Sache der Würde ist", so die Würzburgerin. Die Fußstapfen, die Bammessel hinterlasse, seien groß.

Ukraine-Krise und Inflation: große Herausforderungen

Auch wenn Michael Bammessel seinen Mund halten will, wenn er verabschiedet ist, wie er sagt, ganz still, wird er nicht bleiben können. Inflation, Ukraine-Geflüchtete, laut Bammessel werden die sozialen Herausforderungen noch größer werden. Dementsprechend müsse auch die soziale Kompetenz des Freistaats ausgebaut werden. Er hofft, dass die Politik das auch sehe und nicht in alte Muster verfällt und an der falschen Ecke – dem Sozialen – spare. "Das würde sich auf lange Sicht nur negativ auswirken", so Bammessel. Für ihn persönlich steht nun aber der verdiente Ruhestand an. Der ehemalige Diakonie-Präsident freut sich auf einen weniger dichten Terminkalender und weniger Druck: "Der Druck und das Gefühl nie wirklich fertig zu sein, das hat mich schon begleitet. Ich hoffe, dass das besser wird". Das sei Ihnen gegönnt. Alles Gute, Herr Bammessel.