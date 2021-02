Ein Lichtblick für einsame Senioren: Mittagstisch im Hasenbergl

"Senioren kochen für Senioren". Unter diesem Motto organisierte Frieda Ohrmund im Hasenbergl in München lange ein günstiges Mittagessen für ältere Menschen. Der Mittagstisch war eine feste Institution, doch er musste knapp zwei Jahre lang pausieren. Die Initiatorin ist im letzten Jahr gestorben. Dann kam Corona und mit dem Virus eine Zeit der Einsamkeit, besonders für alleinstehende Senioren.

Diakonie will Treffpunkt für Senioren schaffen

Der Diakonie im Münchner Stadtteil Hasenbergl war es deshalb ein großes Anliegen, einen neuen Treffpunkt für Senioren zu schaffen. Seit dieser Woche findet nun ein neuer Mittagstisch statt: Dienstags und donnerstags im Gemeindesaal der evangelischen Kirche am Lerchenauer See. Zu Beginn müssen sich alle die Hände desinfizieren und eine Maske tragen bis sie am Tisch sitzen. Mit Mindestabstand sitzen sich immer zwei Senioren gegenüber.

Jeder darf zum Mittagstisch kommen

Für viele Senioren ist der erste Mittagstisch nach zwei Jahren ein besonderes Ereignis: "Jetzt schätzt man das noch viel mehr als vorher", sagt Roswita Hiereck, eine der Seniorinnen. Elf Frauen und zwei Männer sind zur Premiere gekommen, viele sind alleinstehend, geschieden oder verwitwet. Jeder darf kommen, egal ob er gläubig oder konfessionslos ist, egal wie er finanziell gestellt ist. Das Mittagessen kostet 5,50 Euro, doch wer sich das nicht leisten kann, wird auch hier von der Diakonie unterstützt.

Abbau von kognitiven Fähigkeiten

Für Sarah Ehrenstein von der Diakonie war es höchste Zeit, etwas gegen die Einsamkeit der alten Menschen im Viertel zu tun: "Uns ist aufgefallen, dass die Vereinsamung stark zunimmt und damit der Abbau von kognitiven Fähigkeiten. Wir haben viele Leute, die in Richtung Demenz schlittern, weil sie keine Ansprache mehr haben." Wegen der Infektionsgefahr habe sie am Anfang schon etwas Bauchgrummeln gehabt, meint Sarah Ehrenstein. Mit einem guten Hygienekonzept sei das Treffen aber machbar.

"Die Einsamkeit frisst einen auf"

Karin Herbst ist eine der Besucherinnen. Sie ist 66 Jahre alt und lebt seit 32 Jahren in München. Doch ihre Verwandten leben in Karlsruhe. "Die Einsamkeit frisst einen auf", sagt sie. Kürzlich sei sie für sechseinhalb Wochen im Krankenhaus gewesen, weil durch die Einsamkeit auch die Ängste, Depressionen und die Panikattacken zurückgekommen waren.

Der Mittagstisch gibt Karin Herbst wieder Zuversicht: "Ich bin eine Kämpfernatur, ich hab das wieder in den Griff gekriegt. Es ist wichtig, raus zu gehen und Gesellschaft zu haben." Selbst wenn die Unterhaltungen oft nur kurz seien, habe sie danach ein Glücksgefühl und Energie für die nächsten Tage.