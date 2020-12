Ein letzter Haarschnitt: Friseure werden überrannt

Jetzt noch einen Termin beim Friseur bekommen, das wird schwierig. Kurz vor Schließung der Salons können die Friseure in Bayern ihre Anfragen nicht mehr bewältigen. Schon am Sonntag hat der Chamer Friseurmeister Daniel Weber alle Kundentermine umbuchen müssen.

Lockdown ohne Vorlaufzeit

"An einem Sonntagnachmittag das umzuorganisieren, das sind ja doch ein paar hundert Kundentermine gewesen, die angestanden sind. Und das auf zwei Tage zu pappen, das geht eigentlich gar nicht. Jeder Mitarbeiter hat dann angefangen zu telefonieren", erklärt der Friseurmeister. Gerade in der Vorweihnachtszeit sei dies eine schwierige Situation, sagt die Geschäftsführerin des Landesinnungsverbands des bayerischen Friseurhandwerks Doris Ortlieb. "Eigentlich ist ja austerminiert bis Weihnachten oder darüber hinaus und dieser Lockdown erfolgt ohne Vorlaufzeit, also diese zwei Tage sind für die Friseure viel zu wenig, um das Vorweihnachtsgeschäft noch abarbeiten zu können."

Dabei hätten die Friseure fest damit gerechnet, verschont zu bleiben, sagt Doris Ortlieb. "Wir alle kennen ja die Aussage von Herrn Spahn, dass mit der Kenntnis von heute die Salons damals im März oder April nicht hätten geschlossen werden müssen und wir fragen uns jetzt natürlich schon alle, warum schließen jetzt Friseursalons wieder?"

Ausnahmezustand in den Friseursalons

Diese Frage stellt sich auch Friseurmeister Daniel Weber, sofern er dazu in diesen Tagen noch Zeit hat. In seinen Geschäften herrscht heute nochmals Ausnahmesituation. Die Kunden stehen Schlange, zugleich muss Daniel Weber gesetzliche Arbeitszeiten einhalten. "Wir haben um sechs Uhr angefangen und machen bis um neun, so dass wir den Arbeitsschutz einhalten. Jeder ist auf das Maximale gegangen, was er arbeiten darf, aber die Mitarbeiter hätten sogar angeboten 14 oder 16 Stunden zu arbeiten, aber das darf man eben nicht. Weil natürlich jeder Mitarbeiter um seine Kunden auch kämpft, will er natürlich jeder seiner Kunden unterbringen."

Den Taschenrechner hat Friseurmeister Weber bisher noch nicht gezückt, doch die Portokasse sei leer, soviel ist schon jetzt klar. Nicht besser, eher schlechter fällt der Kassensturz bei 14.000 anderen Friseuren in Bayern aus.

Friseure gingen bei den Hilfsprogrammen bisher leer aus

Doris Ortlieb hofft deswegen auf einen kurzen Lockdown. "Es hat in der Pressekonferenz ja schon geheißen, voraussichtlich 10. Januar, was ja schon andeutet, dass es vermutlich länger dauern wird. Wir appellieren hier aber an die Verantwortlichen in der Politik, ob man die Salons dann nicht doch wieder am 11. Januar eröffnen kann."

Bei allen Hilfsprogrammen seien die Friseure bisher durchs Raster gefallen, sagt Doris Ortlieb. Wenig bis gar nichts habe man von den bisherigen Überbrückungshilfen gesehen. Auch das aktuelle Hilfsprogramm sei auf das Friseurhandwerk einfach nicht zugeschnitten. Und letztendlich befürchtet die Innung der Friseure eine rasante Zunahme der Schwarzarbeit, wie bereits beim ersten Lockdown.